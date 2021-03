Parma, D’Aversa perde Gagliolo: differenziato per Cornelius e Inglese

Il Parma di D’Aversa continua la preparazione tra le mura di Collecchio in vista della sfida contro la Roma. Come riporta il sito ufficiale del club, riscaldamento tecnico e lavoro tattico per il gruppo, con una sessione di tiri in porta nel finale. Hernani e Bani hanno lavorato con i compagni, mentre Cornelius e Inglese proseguono le sedute differenzaite. Iacoponi e Valenti sono stati sottoposti a terapia, mentre Gagliolo – dopo approfonditi esami – ha riportato una distrazione all’adduttore destro e non sarà a disposizione per il match di domenica.