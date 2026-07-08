Il centrocampista argentino: "“Ho parlato tanto in questi mesi con lui. Il suo ritorno al Boca era una delle possibilità"
Roma, la nuova maglia già in vendita fuori dall'Italia. E spunta un nuovo dettaglio
Leandro Paredes, protagonista al Mondiale con l’Argentina nel successo per 3-2 sull’Egitto, ha parlato della permanenza di Paulo Dybala alla Roma e del mancato approdo al suo Boca: “Ho parlato tanto in questi mesi con lui. Era una delle possibilità che c’era sul contratto, nei suoi pensieri anche”. L’ex giallorosso ha poi aggiunto: “La sua vita è molto tranquilla lì. Gli auguro solo il meglio, perché è un ragazzo eccezionale”
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