Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “Con quelle parole Gasperini mi ha tranquillizzato sulla Roma, evidentemente quello che si deve fare sul mercato sarà fatto. Meglio così, ma non possono non notare la differenza abissale tra il Gasp furioso del 2025 e quello sorridente di luglio 2026. Ora manca solo la presenza di mister Ryan a Roma e va tutto bene così. I rinnovi? Penso che arriveranno tutti e tre prima di lunedì, anche se su Celik potresti aspettare perchè tornerà dopo avendo partecipato al Mondiale”

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Se hai i soldi e vuoi prendere un calciatore, lo prendi, non penso c’entri niente il Mondiale. Su Greenwood, è un calciatore forte che sta provando insieme al suo entourage e al Marsiglia di strappare l’accordo migliore. Resta l’idea che Gasperini voglia fortemente questo calciatore che potrebbe aggiungere molti gol insieme a Malen, e che potrebbe permetterti di fare un campionato diverso…Per il carattere che ho io avrei già voltato pagina, non voglio stare al gioco di nessuno. Al Marsiglia ho già dato 25 milioni a gennaio per un calciatore che non so dove mettere. Devi essere una società forte, in grado di avere un piano A, uno B e uno C”

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Ma si possono spendere 100 milioni tra cartellino e stipendio per Greenwood? Ma dai …con 100 milioni penso che nel Mondo lo trovi uno come Greenwood. Ora capisco che Gasperini è diventato il padrone della Roma, ma ci sono anche dei conti da mettere a posto. Tra giocatore, Marsiglia, padre, mi sembra un investimento che non è direttamente proporzionale alla qualità del giocatore, altrimenti non stava al Marsiglia”