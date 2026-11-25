Un impatto incredibile di Lorenzo Paratici sulla Roma Primavera soprattutto nella Youth League. Nel pomeriggio i baby giallorossi hanno affrontato e sconfitto il Paris Saint-Germain in trasferta con la doppietta - nel solo primo tempo - proprio del figlio di Fabio, attuale ds della Fiorentina. Il classe 2008 è un centravanti moderno, mobile e che sta anche affinando le sue qualità di realizzazione: in tutta la Youth League è nettamente il bomber più preciso, con già 6 gol in soli 7 tiri totali verso la porta. Una percentuale folle di conversione gol per il talentino di proprietà della Sampdoria che ad inizio settembre è tornato in giallorosso in prestito, accompagnato - per fortuna della Roma - anche da un diritto di riscatto. Il suo idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo ed è facile capire perché viste le sue qualità: "scoperto" anche da Gasperini nelle prime amichevoli estive, Lorenzo può giocare davvero ovunque nel tridente offensivo e potrebbe essere convocato sempre più spesso in prima squadra dopo la prima chiamata di un mese fa per Roma-Genoa.