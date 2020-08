Palop: “Il Siviglia è simile alla Roma, non c’è una favorita”

Siviglia-Roma si avvicina. L’ex bandiera e portiere del Siviglia Palop ha parlato ai microfoni di Roma tv. Ecco le sue parole sulla sfida di oggi.

Sul Siviglia

Credo che la forza del Siviglia sia il collettivo. A livello individuale si possono citare Ocampos, Diego Carlos in difesa e i due terzini Reguilon e Navas. Ma è una squadra che si esalta nel collettivo, quando tutti danno il 100%. È una squadra che crea abbastanza occasioni da gol ma fatica a concretizzare.

Sull’attacco.

De Jong è un giocatore che fa fatica a segnare da quando ha lasciato l’Olanda. In Olanda faceva quello che voleva, in Spagna fa fatica a mettere la palla in rete. Per questo l’arrivo di En-Nesyri dà qualcosa di diverso rispetto a lui. È un giocatore che crea molte occasioni e che piace Lopetegui per quello che gli dà in campo, grazie alla sua stazza. Quando giochi su di lui sa abbassarsi bene, sa aprire bene sulle fasce, sa ricevere bene tra le linee. Sa lavorare bene per la squadra, ma quello che si chiede agli attaccanti è il gol. E questo rappresenta una lacuna per il Siviglia.

Su Fernando.

Fernando si è ritagliato un ruolo fondamentale, non ci sono giocatori con caratteristiche come le sue. Sa cosa fare con il pallone ed è bravo anche in fase offensiva. Si fa trovare spesso nell’area avversaria e ha segnato pure qualche gol. È un giocatore di personalità, che trasmette questa personalità al resto della squadra.

Favorita?

Roma e Siviglia sono due squadre molto simili, che renderanno interessante questa sfida. Credo che non ci sia un favorito.