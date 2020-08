Pallotta risponde a Commisso: “Non ti ho mai voluto come socio alla Roma” – FOTO

Nel pomeriggio di oggi, il patron della Fiorentina Rocco Commisso aveva dichiarato: “Pallotta non ha mai imparato l’italiano. Gli dissi che prima di promettere ai tifosi che la Roma sarebbe arrivata nelle top cinque del mondo, doveva vincere qualcosa“. Qualche ora dopo, è arrivata la risposta dell’ormai ex presidente della Roma. Che su Twitter ha scritto: “Dai Rocco, non puoi ancora essere irritato dal nostro incontro a New York di più di cinque anni fa, quando ti dissi che non ti avrei mai, e poi mai e poi mai, avuto come socio in un grande club come la Roma“.