Pallotta commenta il rigore contro la Roma: “Siamo alle solite, ma sono orgoglioso. Ne verremo fuori più forti”

La Roma esce con le ossa rotte dalla partita contro il Borussia Moenchengladbach: decisivo il rigore fischiato da Collum nel finale per un fallo di mano di Smalling che altro non era che un tocco con la testa. “Siamo alle solite”, ha commentato a Forzaroma.info il presidente della Roma James Pallotta. Il numero uno americano già si era lasciato andare ad uno sfogo su Twitter subito dopo il pareggio clamoroso contro il Cagliari, con il gol annullato a Kalinic che aveva mandato su tutte le furie anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Pochi minuti più tardi il patron della Roma ha di nuovo commentato: “Sono incredibilmente orgoglioso di tutti i giocatori della Roma e dello staff tecnico stasera. Con tutti questi infortuni, siamo in piedi a combatteri e non meritavamo questo finale in condizioni così dure. Ma ne verremo fuori ancora più forti. I tifosi, i giocatori e lo staff, tutti insieme. #ForzaRoma”.