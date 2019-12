Paganin: “La Roma è in crescita. Quella di Fonseca è una grande squadra”

Massimmo Paganin, ex giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di NSL Radio per presentare la sfida che i nerazzurri sosterranno con la Roma nella serata di venerdì. Queste le sue parole: “La Roma potrà dare difficoltà e mettere qualche pressione all’Inter grazie ai suoi esterni, a prescindere da chi giocherà. Con gli inserimenti e Pellegrini trequartista, quella sarà la zona del campo nevralgica. La squadra di Fonseca è in crescita. Ha perso solo tre partite in stagione. La Roma viene vista come una grande squadra. Lo dice il recente passato. Ha fatto sempre dei buonissimi risultati in questa stagione e l’Inter sa di incontrare una squadra che è in salute e che può metterla in difficoltà. I giallorossi hanno ancora margini di miglioramento. Partita difficile contro un avversario tosto, aperta a tutti e tre i risultati”.