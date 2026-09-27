L'argentino è stato operato e rimane tuttora sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva
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Arrivano buone notizie da Llavallol, in provincia di Buenos Aires, dove nelle ultime ore era stato ricoverato in terapia intensiva Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante della Roma. L'argentino è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo un versamento pleurico destro e rimane tuttora sotto osservazione. I medici hanno prelevato alcuni campioni dalla pleura da sottoporre a biopsia durante l'operazione e gli esiti degli esami aiuteranno a stabilire quale terapia adottare e decidere se l’ex attaccante potrà essere trasferito in un reparto. Intanto la famiglia di Osvaldo ha fatto sapere che l'ex calciatore "è lucido e sta bene" parlando al quotidiano argentino Clarín. Sono da stabilire ancora le cause dell'infezione ma la famiglia è certa che "è stata presa in tempo".
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