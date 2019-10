Orgoglio Roma: è l’unica squadra ad aver vinto 2 partite in 10 uomini

Nella decima giornata di campionato la Roma cala il poker alla Dacia Arena contro l’Udinese. L’ultima sfida vinta in trasferta con così tanti gol di scarto è stata contro il Benevento nel settembre 2017. E’ il 12° successo negli ultimi 13 match contro i bianconeri. Ottiene così la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Milan. Nonostante infortuni e scelte dubbie dei direttori di gara i giallorossi salgono al quarto posto a quota 19 punti, scavalcando il Napoli. La squadra guidata da Fonseca ha dimostrato forza e tenacia ed è l’unica di questo campionato ad aver vinto 2 partite chiudendo il match in inferiorità numerica. Era capitato a Bologna con l’espulsione di Mancini al 85′ minuto ed è successo anche questa sera al 31′ ,quando Fazio è stato costretto dall’arbitro Irrati ad abbandonare il terreno di gioco.

Fonseca è riuscito a migliorare notevolmente la fase difensiva, infatti sono 3 per le trasferte consecutive in campionato in cui Pau Lopez riesce a mantenere la porta inviolata. Inoltre la Roma nelle ultime 19 gare è stata sconfitta soltanto in un’occasione, contro l’Atalanta all’Olimpico, ottenendo 10 vittorie e 8 pareggi.