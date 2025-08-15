Opta, le percentuali per lo scudetto: l’Atalanta di Juric davanti la Roma

Opta Analyst ha pubblicato le percentuali sulle probabili favorite per vincere lo scudetto 2025/2026. Secondo l'algoritmo al primo posto c'è l'Inter di Chivu con il 35%, a seguire i campioni d'Italia in carica del Napoli con il 13.7%. La Roma (10.5%) è davanti alla Juventus ma dietro l'Atalanta di Ivan Juric (10.5%). Lontane Milan e Lazio rispettivamente al 7.3% e al 5.1%. Sabato il via alla nuova stagione. I giallorossi affronteranno all'Olimpico alle ore 20.45 per la prima gara ufficiale della nuova Roma di Gasperini. Poi la trasferta a Pisa del 30 agosto.