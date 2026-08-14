Francesco Totti torna in campo. La leggenda della Roma, infatti, prenderà parte alla partita tra Operazione Nostalgia Legends e Fiorentina All Star. L'evento, un'occasione per celebrare i 100 anni del club viola, è in programma il 2 settembre al Franchi. Ci si aspetta una serata da brividi, dopo aver annunciato la presenza di Batistuta e di stelle come Buffon, Pizarro, Candela e Aldair, è stata ufficializzata anche la presenza dell'eterno numero 10 giallorosso.

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