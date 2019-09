Olanda, Kluivert nei preconvocati del ct Koeman per i match con Irlanda del Nord e Bielorussia

La Roma viaggia a velocità massima: l’obiettivo è arrivare alla prossima sosta per le nazionali con un percorso netto, magari da imbattuta. Intanto sta riscoprendo giocatori come Cristante e Kluivert, che stasera dovrebbe riposare dopo averle giocate tutte. L’olandese si sta conquistando anche la nazionale e il ct Ronald Koeman, che lo scorso anno lo ha lasciato più che altro al’Under 21, sta cominciando a dargli fiducia. Come riportano i social degli ‘oranje’, il classe ’99 è stato inserito tra i 30 preconvocati in vista delle sfide contro Irlanda del Nord e Bielorussia in programma il 10 e 13 ottobre. Hateboer, de Ligt, de Vrij e De Roon gli altri ‘italiani’ convocati.