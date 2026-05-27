Ci sarà anche Donyell Malen al Mondiale e non poteva essere altrimenti. Quattordici gol in diciotto partite in Serie A e guiderà lui l'attacco dell'Olanda. La nazionale allenata da Koeman è stata inserita nel gruppo F e affronterà Giappone, Svezia e Tunisia. In lista c'è anche Summerville che è nel mirino della Roma per rinforzare la rosa. Fuori, invece, Joshua Zirkzee che piaceva a Gasperini lo scorso gennaio e che ora potrebbe tornare un obiettivo. Oltre a Malen sono stati convocati anche Koné, Ndicka, El Aynaoui, Wesley e Celik. In forse Soulé che attende la lista di Scaloni, ma molto probabilmente rimarrà fuori.