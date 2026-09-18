Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori

Roma-Inter è l'ultima partita di questa prima tornata di campionato, con la sosta lunga per le nazionali a segnare il capitolo iniziale della stagione. Tanti i calciatori giallorossi impegnati in giro per il mondo e tra questi non poteva mancare Donyell Malen: l'attaccante ex Aston Villa è stato ovviamente convocato dall'Olanda del nuovo ct Xavi Hernandez. Presenti anche Summerville, il laziale Taylor e il napoletano Lang. Gli oranjes giocheranno contro Germania, Serbia, Grecia e di nuovo Serbia.