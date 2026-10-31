Okaka non si nasconde. E sfida la scaramanzia. La stagione è appena cominciata, ma l’ex Roma non ha dubbi: i giallorossi possono vincere lo Scudetto. Una sentenza, pronunciata senza giri di parole. Ai microfoni di Sky Sport, Okaka ha parlato del momento della squadra di Gasperini e della sfida di oggi contro l’Udinese. Ecco le sue parole.

Ha visto quanti giovani stanno segnando nella Roma. "E' un aspetto positivo perché i giovani sono il futuro del calcio. A Roma poi hanno un maestro come Gasperini che li prepara al grande salto e per questo hanno più facilità ad emergere"

Roma e Udinese stanno vivendo momenti diversi: quale delle due l'ha sorpresa maggiormente? "Sicuramente l'Udinese. Non me l'aspettavo così in basso. La Roma, invece, aveva già costruito una base importante l'anno scorso, con un allenatore che ha creato una magia diversa. L'Udinese è un club fantastico, molto forte, che potrebbe arrivare in zona Europa. Purtroppo, però, le cose non sempre vanno come immagini. Questa sera avrà una partita complicata contro un'armata che vuole giocare per il titolo".

Cosa la convince maggiormente della Roma e su quali aspetti può ancora migliorare? "Non posso dire su cosa debba lavorare maggiormente. Ciò che mi piace è sicuramente la chimica che si è creata tra allenatore, squadra e tifosi. Roma non è una piazza come le altre: serve metterci il cuore prima di tutto, poi viene tutto di conseguenza. Speriamo di andare tutti al Circo Massimo a festeggiare".

È rimasto sorpreso da Malen? "Oltre alle qualità dell'olandese, mi colpisce il suo modo di giocare. Ha una fame pazzesca, sente la maglia che indossa, non tira mai indietro la gamba, corre e lotta. È uno che è entrato in sintonia con tutta Roma".