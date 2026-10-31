Endrick sarà una delle telenovele del mercato invernale della Roma. Il brasiliano era stato a un passo dal vestire giallorosso in estate, ma il “no” di Mourinho aveva bloccato la trattativa. Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare. L'attaccante vuole spazio e starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare Madrid già a gennaio. Se la sua volontà fosse davvero quella di partire, anche Mou non si opporrebbe. La Roma resta alla finestra, pronta a cogliere un'eventuale occasione. Ma non è l'unico club sulle tracce del brasiliano. Come riporta TEAMtalk, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti con decisione l'Arsenal. I Gunners hanno mantenuto i contatti con l'entourage del giocatore e sarebbero pronti ad avviare una trattativa con il Real Madrid. Anche il Milan segue con attenzione la situazione. Il futuro di Endrick, in ogni caso, passerà dalle prossime dieci partite: se troverà spazio, resterà a Madrid. In caso contrario, potrebbero aprirsi nuovi scenari. E tra questi c'è anche la Roma di Gasperini.