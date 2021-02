Okaka: “Roma arrabbiata per la sconfitta con la Juve, la sconfitta ci sta”

Stefano Okaka è sceso in campo oggi contro la Roma all’Olimpico, entrando nella ripresa. Questo il suo commento al match nel post partita.

OKAKA A UDINESE TV

“Una battuta d’arresto che ci può stare dopo tanti risultati positivi, venire all’Olimpico a giocare contro una Roma arrabbiata per la sconfitta contro la Juve non era semplice e la sconfitta ci poteva stare. Ora pensiamo al Parma che è il nostro principale obiettivo attualmente. Non è successo assolutamente niente oggi, abbiamo perso punti con squadre importanti e oggi siamo venuti qua per giocarcela. È andata male, ma ora dobbiamo allenarci duramente per preparare al meglio la partita contro il Parma che per noi è molto importante. Personalmente inizio a sentirmi sempre meglio ogni partita, sono stato fuori a lungo e ora sono contento di poter aiutare i miei compagni. Ora dobbiamo cercare di dare tutti il 100% per fare un finale di stagione al meglio”.