Stefano Okaka, in un'intervista rilasciata a La Casa di C, ha parlato anche della sua avventura alla Roma e dei ricordi degli anni in giallorosso. Queste le sue parole: "Ci sono stati tanti allenatori importanti per me, come Spalletti che mi ha fatto esordire in Serie A. Mi diceva sempre “Non fare Totti, fai lo Stefano". L'attaccante ha disputato diversi derby, da quello di Genova a Lecce-Bari passando ovviamente per il derby della Capitale: "Sono tutti derby bellissimi dove le tifoserie danno il massimo. Il derby di Roma è unico per atmosfera, per i giocatori. Specialmente quando ero io a Roma, c'era ancor più rivalità perché i giocatori erano fortissimi. Quello di Genova è fantastico, uno spettacolo. Quello di Bari, invece, molto emozionante, soprattutto allo stadio. Appena arrivato ho fatto gol. Mi acclamano ancora". Infine, un pensiero ad alcuni dei suoi ex compagni in giallorosso che oggi sono diventati allenatori come Aquilani, Chivu e De Rossi: "Hanno personalità e modo di vedere le giocate che tante volte ti fa capire che un campione può fare anche una carriera da allenatore. Erano tutti ossessionati dal calcio, erano già allenatori in campo. Stanno facendo una grandissima carriera e gli auguro il meglio".