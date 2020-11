Oggi l’appello su Verona-Roma. E intanto Diawara torna “libero”

Sta per terminare il periodo di isolamento di Amadou Diawara. Ieri il centrocampista ha raggiunto il ventunesimo giorno di quarantena dopo la positività al Covid e, come da protocollo ministeriale, da oggi può tornare “libero”, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it. Il guineano dovrà ora sottoporsi a dei test per accertare tempi e modi del rientro in campo. L’obiettivo è esserci, al massimo per la panchina, domenica a Genova.

Atteso per oggi pomeriggio il verdetto sullo 0-3 a tavolino contro il Verona. Il caso Roma verrà discusso alle 12 via web alla corte d’appello federale e nel pomeriggio sarà annunciata la decisione. I giallorossi puntano all’assoluzione e sperano di vedersi attribuire il punto conquistato sul campo.