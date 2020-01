Nzonzi, col Galatasaray è rottura totale: Terim lo lascia fuori dai convocati per l’Altay

Non si placa la tempesta al Galatasaray che vede protagonista l’ex giallorosso Steven Nzonzi: il centrocampista francese sembra essere sempre più lontano dalla squadra turca e dalle scelte tecniche del tecnico Fatih Terim. L’allenatore non lo avrebbe infatti convocato nemmeno per l’amichevole di oggi pomeriggio contro l’Altay. Nzonzi ha già manifestato la sua voglia di lasciare la Turchia: le speranze del francese mirano all’Everton di Carlo Ancelotti o al ritorno in patria al Lione.