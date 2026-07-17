Non c'è pace per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, in prestito alla Roma nella stagione 2023-24 per volontà dell'allora ds Tiago Pinto, è destinato per il quarto anno consecutivo a lasciare il Paris Saint-Germain. Arrivato a Parigi dal Lille nell'estate 2022, dopo un solo anno con i parigini è stato protagonista di una deludente annata in giallorosso. Poi i prestiti al Benfica (dove era cresciuto) e al Panathinaikos, senza riuscire a trovare alcun tipo di continuità. Ora il ritorno al PSG, ma ancora per poco. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, Sanches è fuori dal progetto parigino e di nuovo in vendita quest'estate. Il club francese ha informato l'entourage del portoghese di trovare una nuova soluzione, questa volta probabilmente a titolo definitivo (il suo contratto scadrà nel giugno 2027). Considerato agli esordi uno dei talenti più promettenti del panorama internazionale, il quasi 29enne centrocampista non è riuscito a rispettare le aspettative. Anzi.