Manca poco all’inizio della partita contro la Roma. Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn.

NUYTINCK A DAZN

Gotti dice che con te l’Udinese gioca meglio. Senti pressione?

No, nessuna pressione. Per me è molto importante essere pronto mentalmente e dare sempre il 100%. Questo aiuta me e forse anche la squadra. Ora mi sento bene, voglio continuare così.