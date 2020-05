Nuno Romano: “Non sappiamo ancora quando torneremo ad allenarci” – VIDEO

Nuno Romano, preparatore atletico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito record.pt. Il portoghese ha parlato dell’eventuale lavoro che dovrà svolgere con i giallorossi alla ripresa degli allenamenti. La prossima settimana infatti la squadra di Fonseca potrebbe tornare ad allenarsi a Trigoria. Rigorosamente in maniera individuale, ma pur sempre al centro sportivo Fulvio Bernardini. Queste le sue parole:

“Non sappiamo ancora quando torneremo ad allenarci e, probabilmente, quando sarà il momento sarà fatto in mini gruppi e con un lavoro più specifico di corsa e fitness, senza mettere in contatto gli atleti. Quindi dovremo sapere quanto tempo abbiamo per il mini pre-stagione. E qui è necessario, per quanto possibile, portare i giocatori ad un alto livello di condizione fisica, in modo da poter far fronte al difficile sforzo che richiederà giocare ogni tre giorni. Ci sarà bisogno di grandi carichi per portare i calciatori nelle migliori condizioni fisiche possibili. Ci sono giocatori che sono stati in isolamento senza fare un singolo scatto perché non possono farlo in un appartamento”.