Nozze in arrivo per Santon: matrimonio a maggio con la compagna Chloe

Nonostante il dispiacere per l’infortunio subito contro l’Inter, Davide Santon può sorridere: sono in arrivo le nozze con Chloe Sanderson, la compagna conosciuta nel 2012 ai tempi del Newcastle in Inghilterra. Il matrimonio sarà a maggio 2020, a stagione terminata. La coppia ha già avuto una figlia, Sienna, nata a luglio 2013.

In estate era stato a un passo dall’addio, ma la Spagna non l’aveva convinto ed è rimasto a Roma. Nelle gerarchie di Fonseca inizialmente arrivava dopo Zappacosta, Spinazzola e Florenzi, ma l’infortunio dell’ex Chelsea e il rapporto non sbocciato col capitano gli hanno permesso di accumulare dodici presenze e più di 500′ stagionali. Ora la lesione al bicipite femorale che ha fatto chiudere in anticipo il suo anno. Ma il 2020 è iniziato sotto una buona stella.