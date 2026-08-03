Che Noyz Narcos sia un grande tifoso giallorosso è cosa nota. E che non faccia nulla, giustamente, per nascondere il suo amore per la Roma, anche. Dopo l'esibizione al Red Bull 64 Bars Live a Corviale con una felpa della collezione 'Urban Purist' lo scorso ottobre, l'icona del rap romano ha deciso di portare i colori giallorossi anche a Gallipoli. Durante un concerto al Raffo Parco Gondar, due giorni fa, sul palco è comparsa l'iconica maglia numero 9 di Montella. "Forza Magica" ha urlato Noyz Narcos, scatenando l'entusiasmo del pubblico e lasciando in bella vista la divisa dell'Aeroplanino durante le sue esibizioni.

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