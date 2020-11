Nostalgia Riise, spunta la foto con Totti: “Che giocatore e che persona” – FOTO

Sono tanti i giocatori che hanno lasciato la Roma un bel ricordo e che restano legati in maniera indissolubile ai colori giallorossi. Tra questi c’è senza dubbio John Arne Riise, uno dei terzini più importanti che hanno vestito la maglia romanista. Il norvegese non perde occasione per ricordare e celebrare il suo passato nella capitale, come dimostra anche il suo ultimo post su Instagram che lo ritrae a bordocampo – in ‘borghese’ – all’Olimpico con Francesco Totti in un vecchio scatto. “Il capitano, che giocatore e che persona”, scrive Riise. E tra i commenti si scatenano i tifosi della Roma, che riempiono di affetto il ‘roscio’, come veniva chiamato a Trigoria.