Nostalgia Dzeko, i tifosi del City: “Sei una leggenda, torna a casa” – FOTO

Nostalgia canaglia. Questo il sentimento che si è risvegliato nei tifosi del City alla vista di un filmato sui social di Edin Dzeko. Queste le parole del bosniaco: “Ciao ragazzi. Anche io, come tutti voi, sto passando questo periodo a casa con la mia famiglia. C’è però tanto tempo per vedere delle partite storiche, come quella di calcio inglese del 2012. Quando siamo diventati campioni di Inghilterra con il City. E voi? Cosa state facendo? Quali sono i vostri hobby? Rimanete a casa, vi mando un grande abbraccio. Ci vediamo presto sul campo“. Subito su Twitter il popolo sky blues ha fatto sentire la sua vicinanza e il suo affetto all’attaccante, soprattutto ricordando la stagione della vittoria della Premier: “Torna a casa leggenda, eri il massimo“. Questo il tono di alcuni messaggi dei tifosi.