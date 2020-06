Niente Roma per Nolito: il Siviglia lo cede al Celta Vigo

Nolito non giocherà contro la Roma in Europa League. L’esterno sinistro del Siviglia, 15 presenze e 3 gol in campionato, è stato infatti ceduto al Celta Vigo nella giornata di oggi. Un trasferimento con effetto immediato: l’ex Manchester City potrà allenarsi e giocare in gare ufficiali con i suoi nuovi compagni già a partire da questo week-end. Il regolamento della Liga, infatti, in caso di lunghi infortuni, permette ai club di acquistare un calciatore da un’altra squadra spagnola anche fuori dalla sessione di mercato. Il Celta Vigo potrà così sostituire Sergio Alvarez, alla stessa maniera del Barcellona, che a febbraio prelevò Braithwaite dal Leganes dopo lo stop di Luis Suarez.