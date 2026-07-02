Un piccolo inconveniente si è verificato in casa Totti in queste ore. La leggenda della Roma e la sua compagna Noemi, infatti, hanno dovuto fare i conti con una brutta scoperta all'interno della loro abitazione. Più precisamente, un nido di vespa germanica ha invaso la casa dello storico numero 10 giallorosso. A documentare l'intervento di disinfestazione l'esperto Daniel Palmieri, titolare di SOS Api, sui suoi profili social. Palmieri ha illustrato tutta l'operazione, prima di mostrare l'identità del vip 'misterioso'. Che si trattasse di Totti, però, si era già capito dal frame degli occhi dell'ex calciatore della Roma prima di battere il rigore in Australia-Italia. Al termine della disinfestazione, poi, il selfie con Totti ha sugellato l'intervento.

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