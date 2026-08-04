La Roma di Gasperini è pronta per la sua seconda amichevole del ritiro estivo in Galles. Stasera, alle 20 italiane, i giallorossi affronteranno il Newport. Un test importante per capire la crescita della squadra dopo il ko contro il Cardiff. Serve una risposta. E questa può essere l'occasione giusta. Di fronte ci sarà una squadra, una città e una tifoseria che aspettano questa sfida da giorni. Lo stadio sarà tutto esaurito: nessuno vuole perdersi l'arrivo della Roma, uno dei club più importanti d'Italia. L'accoglienza è stata speciale. Fuori dall'impianto, infatti, alcuni tifosi si sono presentati vestiti da legionari, pronti a trasformare la serata in un vero spettacolo. Un'immagine particolare, ma non casuale. Newport ha infatti un legame storico con Roma. La città sorge sull'antica Caerleon, il fortilizio romano che tra il 75 e il 300 d.C. ospitava la Legio II Augusta. Un richiamo al passato che rende ancora più curiosa la sfida tra Newport e la squadra giallorossa. Alle 20 il calcio d'inizio. Gasperini cerca risposte. Newport sogna la notte da ricordare.