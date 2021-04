Nela: “Noi ex una risorsa per i club solo se studiamo”

L'ex romanista: "Da dirigente ai nuovi acquisti farei leggere i libri di storia ella società. Contro lo United bisogna giocare con la mente sgombra"

"Se fossi dirigente ai nuovi farei leggere tutti i libri sulla storia del club". Così Sebino Nela ha raccontato a Centro Suono Sport durante la trasmissione "Te la do io Tokyo" come si comporterebbe da dirigente nel calcio di oggi: "Noi ex potremmo essere risorse per le società, anche se nulla ci è dovuto: dobbiamo studiare ed essere preparati. A me piacerebbe vedere giocatori coinvolti come Maldini o Zanetti. Quando ero dentro, fino a due anni fa, a un direttore proposi di mandar via me per prendere altre due persone che conoscono bene l'ambiente e sono molto preparate. Ma la proposta non è stata presa in considerazione". Poi su United-Roma: "La loro formazione è abituata a giocare in campo internazionale, cosa su cui noi italiani siamo ancora indietro. Curiamo cose pazzesche, loro si allenano e così come si allenano giocano. Bisogna giocare una partita con lo spirito giusto, contro una grande squadra e un grande club. Certo, serve concentrazione e conoscenza degli avversari ma serve mente sgombra. Magari saranno ancora più forti, ma bisogna essere rilassati. Chi sono i leader? Mancini e Smalling hanno personalità, poi c’è Mkhitaryan, Pedro, Dzeko, anche Pellegrini… Ma queste caratteristiche devi mostrarle quando le cose non vanno bene".