Sebino Nela, ex calciatore giallorosso, ha parlato di Nils Liedholm e della Roma di oggi a margine dell'inaugurazione del nuovo giardino intitolato al "barone". Queste sono state le sue parole:

Su Nils Liedholm. "Lui aveva capacità a livello sportivo e comunicative, con una battuta poneva domande e dava risposte. Unico, veramente unico. Insieme al presidente credo che abbiano fatto qualcosa di unico in questa città e con i nostri colori. Con le sue scelte e il nostro presidente sono riusciti a mettere su una squadra forte, molto forte e vincente. Forse abbiamo vinto anche poco rispetto a quello che potevamo vincere. È un bell'evento, sono contento perché è giusto ricordare un grande calciatore, un grande allenatore e una grande persona. Liedholm di nordico aveva poco o niente. Stiamo parlando di un allenatore moderno 50 anni fa, nel nostro piccolo il tiki taka già lo facevamo. Ha avuto la capacità di migliorarci tutti, giorno dopo giorno. Lo ringrazierò per sempre".

Un pensiero sulla Roma di oggi. "Non vorrei parlare della Roma di oggi, ma le squadra vincenti sono le squadre forti non tutti hanno le risorse per poter costruire dele squadra di un certo livello. Ci sono dele stagione dove bisogna anche accontentarsi. La Roma di oggi è questa, ci sono buoni giocatori, perché no. Aspettiamo che arrivino giocatori migliori. Io nella Roma venivo dopo Falcao, Di Bartolomei, Pruzzo e Bruno Conti... eravamo una squadra costruita molto bene".