N’Dicka, fuori dai convocati della Costa d’Avorio. Problemi con il passaporto

Evan N'Dicka ha scelto la nazionale Ivoriana. Stando a quanto riportato da l'Equipe, il futuro difensore giallorosso ha scelto di rappresentare la nazionale africana dopo aver aspettato a lungo la chiamata di quella francese. Ma nel match di oggi contro lo Zambia in vista della prossima Coppa d'Africa, il giocatore ex Eintracht non potrà essere in campo. Infatti, dati anche gli impegni che lo hanno tenuto occupato in ottica Roma, tra sbarco nella capitale e visite mediche, N'Dicka non ha ancora avuto modo di ottenere il passaporto. Ma per il CT Gasset non c'è alcuna fretta: "Lo aspettiamo per i prossimi raggruppamenti".