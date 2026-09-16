La Nazionale è pronta a ripartire dopo l'ennesima delusione del Mondiale sfumato. Venerdì il ct Mancini diramerà la lista dei convocati: in lista quasi sicuramente ci saranno Mancini e Cristante mentre la novità - secondo Sky Sport - potrebbe essere Daniele Ghilardi. Niente da fare, invece, per Pisilli e Lulli che saranno chiamati da Baldini per l'Under 21. L'Italia giocherà i primi match di Nations League contro Belgio, Turchia e Francia.