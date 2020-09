Kolarov contro Under nella sfida di Nations League tra Serbia e Turchia. I due giallorossi, entrambi con le valigie e vicini all’addio alla Roma, si affrontano nella seconda giornata della competizione per nazionali. Il terzino, capitano della sua squadra, parte titolare. L’esterno invece comincerà il match dalla panchina, con la possibilità di subentrare a partita in corso. Fischio d’inizio alle 20.45.