Nations League, Polonia-Bosnia: Dzeko in campo dal 1′

Polonia e Bosnia in campo per la quarta giornata della Nations League. Dopo lo 0-0 con l’Italia, la squadra di Lewandowski spera ancora nel primo posto del girone 1 della Lega A. Mentre stasera gli Azzurri sono impegnati a Bergamo con l’Olanda, Edin Dzeko scende in campo dal 1′ nel match allo ‘Stadion Miejski’. Dopo il turno di ‘riposo’, con mezz’ora in campo contro l’Olanda, il capitano della Roma torna dall’inizio per guidare la Bosnia nella penultima partita della Nations League.