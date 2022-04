Natale di Roma, la curva sud: “Auguri urbe eterna che dai 7 colli domini il mondo”

Roma oggi compie 2775 anni e come ogni anno i tifosi giallorossi hanno omaggiato la città con uno striscione alle spalle del Colosseo

Auguri Roma. Il 21 aprile del 753 a .C., è in questa data che si fa iniziare la storia della città eterna, che ogni anno in questo giorno si festeggia il cosiddetto Natale di Roma. Roma oggi compie 2775 anni e come ogni tradizione che si rispetti la Curva Sud ha omaggiato la città alle spalle del Colosseo, con uno striscione: "Auguri urbe eterna, tu che dai 7 colli domini il mondo". L'amore dei tifosi giallorossi è sempre presente e visibile ma per avvicinare anche tanti altri cittadini alla storia, alle opere, monumenti, testimonianze artistiche e culturali, oggi sono in programma una serie di appuntamenti sparsi per la città.