Nasce il “Business Club”, canale di comunicazione dedicato ai partner della Roma

Nasce Roma Business Club, un nuovo canale di comunicazione e marketing dedicato ai Partner di AS Roma. Lo rende noto il club giallorosso sul suo sito Internet, attraverso il seguente comunicato:

“Dal 24 Febbraio, sarà online un nuovo canale di comunicazione e marketing dedicato ai Partner di AS Roma (Sponsor, Premium e Licensing) e alle imprese che ne entreranno a far parte.

Viviamo un periodo di importanti cambiamenti che riguardano anche il modo di contattare nuove persone, nuovi clienti, partner e fornitori. Nel mondo del business, gli avversari sono sempre più preparati, la tattica e il sistema di gioco sono in continua evoluzione ed ogni azione richiede la massima attenzione ai dettagli. Per questi motivi e per vincere le proprie sfide, ogni organizzazione ha bisogno di fare gioco di squadra. Attraverso il Business Club, l’AS Roma vuole offrire a manager e imprenditori l’opportunità di:

Conoscere le aziende Partner di AS Roma

Raccontare la storia della propria azienda

Creare nuovi contatti, opportunità e partnership

Presentare offerte dedicate agli altri soci del Club

Esseri aggiornati sulle iniziative rivolte alla community

Contribuire, condividendo contenuti e informazioni di valore

Partecipare ad eventi ed iniziative speciali

Quando sarà possibile ritornare allo stadio in sicurezza, I soci del Business Club potranno conoscersi personalmente anche nelle aree ospitalità dei settori Premium, che saranno il luogo d’incontro principale della business community AS Roma“.