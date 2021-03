Napoli, seduta tecnico tattica per il gruppo. Out Lobotka, personalizzato per Petagna

Il Napoli si prepara alla sfida di domenica sera contro la Roma di Fonseca. Gli azzurri sono scesi in campo oggi a Castelvolturno sul Campo 1, iniziando con un’attivazione muscolare e passando poi a nu torello prima col il gruppo al completo e poi con una divisione in due parti. Sotto l’occhio vigile di Gattuso, la squadra ha svolto poi un lavoro tecnico tattico diviso per reparti, con centrocampisti e attaccanti che insieme da una parte del campo, mentre i difensori dall’altra. Tra gli assenti lo slovacco Lobotka, colto da tonsillite, Petagna invece ha continuato a svolgere lavoro personalizzato. Solo terapie e palestra per l’ex Verona Rrahmani.