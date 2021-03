Napoli, rottura del crociato per Ghoulam: stagione finita

La sfortuna non abbandona Fauzi Ghoulam. Il terzino del Napoli sarà costretto a fermarsi per almeno sei mesi per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, fa sapere Sky Sport. Questa mattina il giocatore è stato controllato a Villa Stuart dal professor Mariani, che ha confermato le prime impressioni avute ieri dopo l’uscita dal campo nel match con il Bologna. Si tratta del secondo infortunio di questo genere per Ghoulam, che nel 2017 era stato operato al ginocchio destro. Il giocatore salterà ovviamente anche il match con la Roma, in programma il prossimo 21 marzo. Al suo posto Gattuso utilizzerà uno tra Mario Rui e Hysaj.