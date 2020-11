Napoli-Roma, partenopei in campo con una maglia in onore di Maradona

In occasione della partita di stasera contro la Roma, il Napoli giocherà con una maglia in onore di Diego Armando Maradona, a strisce bianco-azzurre e ispirata alla Nazionale argentina. Le indiscrezioni emerse nella serata di ieri sono state confermate direttamente dal club partenopeo, che ha reso ufficiale la notizia con un comunicato, facendo sapere che la presentazione di questo nuovo kit (il quarto stagionale per gli azzurri) era comunque già in programma: “Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9° giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma“.