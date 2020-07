Napoli-Roma, UFFICIALE: difesa a tre con Ibanez. Kluivert e Mkhitaryan dietro Dzeko – LIVE

NAPOLI – Al San Paolo la Roma prova a riscattare le due brutte sconfitte con Milan e Udinese. Avversario degli uomini di Fonseca è il Napoli, reduce da un buon momento di forma culminato con la vittoria della Coppa Italia, ma interrotto dal ko di Bergamo contro l’Atalanta. Nelle fila giallorosse tornano Mancini, Pau Lopez e Zaniolo: quest’ultimo va in panchina per la prima volta dopo l’infortunio di gennaio. I primi due sono invece presenti nella formazione titolare, con Fonseca che si affida alla difesa a tre per la prima volta dall’inizio: con l’ex Atalanta giocano Ibanez e Smalling, mentre il centrocampo è composto da Cristante e Veretout al centro e da Zappacosta e Spinazzola ai lati. Davanti a loro, il tridente formato da Kluivert, Mkhitaryan e Dzeko. Arbitra Gianluca Rocchi, e non Marco Di Bello come precedentemente annunciato.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M. Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

A disposizione: Karnezis, Idasiak, Hysaj, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Lozano, Younes, Mertens, Politano.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): P. Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Kluivert, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Fazio, Kolarov, Villar, Zaniolo, Pastore, Diawara, Cristante, Under, Kalinic, Carles Perez.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Rocchi

Assistenti: Alassio e Tegoni

IV Uomo: Manganiello

VAR: Mazzoleni

AVAR: Longo