Napoli, lesione al crociato per Malcuit: salta la Roma

Si ferma Kevin Malcuit. L’esterno del Napoli, come riportato dal comunicato ufficiale del club, ha un lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro. Un brutto stop che terrà lontano dai campi di gioco per almeno 6 mesi il francese naturalizzato marocchino. E’ certa quindi, la sua assenza per il match di sabato prossimo contro la Roma all’Olimpico. Una perdita notevole per i partenopei, che vivono già un momento complicato della stagione