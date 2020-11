Napoli, Hysaj positivo al Covid-19: a rischio per il match contro la Roma

Un nuovo caso di positività al Covid-19 nei giocatori di Serie A attualmente con la propria nazionale. Si tratta di Elseid Hysaj, terzino del Napoli attualmente in ritiro con l’Albania. Il club azzurro, che domenica 29 novembre ospiterà la Roma al ‘San Paolo’, ha reso nota la notizia con un tweet: “In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania”. Considerando i dieci giorni di isolamento da rispettare, anche se il 26 novembre il giocatore ex Empoli – accostato di frequente ai giallorossi – dovesse tornare negativo, i tempi per un suo impiego contro la squadra di Fonseca sarebbero davvero molto stretti.