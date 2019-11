Nani sicuro su Zaniolo: “Altro che Totti, è come Gerrard e Lampard. È già uno dei più forti in Europa”

Nicolò Zaniolo ha saputo rispondere alle polemiche sul campo, mettendo in campo una serie di grandi prestazioni e soprattutto di gol decisivi. Il talento della Roma è in crescita, sta trovando continuità e ha grande fiducia, così come il resto della squadra. Anche Gianluca Nani, ex ds di Brescia e West Ham, ha parlato del centrocampista classe ’99: “Conosco Zaniolo da quando era all’Entella in Serie B e già lì si poteva vedere che fosse un ottimo giocatore, la chiave è stata la rapida crescita fisica – ha detto a ‘Sportsmail’ -. Ma che diventasse uno dei migliori giocatori in Europa nel giro di due anni non era una cosa facile da prevedere. Per prima cosa si è rinforzato moltissimo nelle gambe, poi quando giochi con calciatori più forti è più semplice migliorare. Quando è arrivato a Roma tutti hanno visto che era un giocatore diverso per fiducia e forza. Sa segnare, fare assist, creare, è un calciatore davvero forte ed è ancora così giovane”.

Il paragone con Totti appare spesso inevitabile per Zaniolo, ma secondo Gianluca Nani l’accostamento giusto è da ricercare in due leggende del calcio inglese: “L’ho visto giocare dal vivo tantissime volte e ogni partita ero felice di vederlo. È veloce, ha una buona forza nelle gambe ed è freddo, cinico davanti alla porta. Può agire in più di una posizione, lo hanno cominciato a far giocare più largo, con meno responsabilità, ma credo che possa diventare un top player facendo il centrocampista ‘box-to-box’, con permesso di entrare in area e fare gol. Penso più a Lampard o Gerrard, o un giocatore simile”.