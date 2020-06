Murcia, Villar testimonial d’eccezione: “Oggi da Roma racconterò le mie radici”

Mentre si prepara a ricominciare una parte importante di stagione con la Roma, Gonzalo Villar si è voluto esprimere sui social per festeggiare il 9 giugno, il giorno della festa più importante della regione autonoma della Murcia, la terra cui è originario il centrocampista. “Le mie radici. Dove sono cresciuto e dove sempre tornerò. Oggi da Roma farò un grande sorriso raccontando a tutti che è la nostra festa. Murcia e la sua provincia è un posto accogliente dove stare in compagnia di gente“, queste le parole utilizzate dallo spagnolo sul profilo ufficiale Instagram, dal quale ha voluto esprimere grande vicinanza alla sua gente. Dopo essere stato protagonista a lungo sui social nel periodo di quarantena – tra dirette divertenti sullo studio e sulla passione per il gaming – ora Villar si giocherà una fetta importante del suo futuro giallorosso e cercherà di mettersi a completa disposizione di Fonseca per dare un’alternativa di livello a centrocampo. Specialmente nella lunga estate di impegni fitti che attenderà la Roma.