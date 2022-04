Mourinho show in conferenza stampa. Per il mercato spunta Blas e torna di moda Roca

Lo Special One infiamma l'ambiente alla vigilia del delicato match contro la Sampdoria. La Roma è attiva anche sul fronte mercato, tra sorprese e vecchie conoscenze

Giornata di viglia per la Roma che domani alle 18 affronterà a Marassi la Sampdoria di Marco Giampaolo. Come di consueto i due allenatori hanno parlato alla stampa per presentare il match. "A volte un pareggio non è un disastro, a volte è conseguenza di un avversario difficile che gioca per ‘rubare’ punti, con rispetto. A volte un pareggio non è un disastro come può sembrare. Però sono d’accordo che può succedere a una squadra che non ha ancora una mentalità di sapere cosa è giocare per cercare di vincere qualcosa". Inizia così la conferenza stampa di Josè Mourinho, che poi prosegue parlando anche degli unici due assenti per il match di domani, ovvero Zaniolo e Spinazzola: "Su Spinazzola le notizie sono positive, però sembra che voi cerchiate di avere una partita o una data in cui possiamo dire che tornerà e questo è impossibile. Da troppi mesi non si allena con la squadra, si comincerà ad allenare con la squadra adesso, poco a poco, in maniera progressiva. Sono tutti contenti, ma tranquilli. Non possiamo o vogliamo dire che abbiamo in testa quando tornerà. Il giocatore è super felice, questa è la cosa più importante. Zaniolo è infortunato, è arrivato infortunato dalla Nazionale giovedì, con un problema ai flessori e non si è allenato in questi tre giorni. E come ovvia conseguenza non è disponibile per domani". Il tecnico blucerchiato si è soffermato molto sul momento che stanno vivendo i giallorossi e sulle differenze con la squadra incontrata lo scorso dicembre: "La Roma ècambiata molto, ha un assetto definito e chiaro, è reduce da nove risultati di fila ed è un'iniezione di fiducia incredibile, ha vinto il derby ed è in salute fisicamente e mentalmente. Ha una identità, oggi è una squadra forte. Due mesi fa non era così definita, limpida e solida, aveva qualche problemino, poi il tempo e il lavoro ti permettono di migliorare le cose". Giornata di dichiarazioni non solo in casa giallorossa, perché a parlare ci ha pensato anche Carlo Tavecchio. L'ex presidente della Federcalcio si è espresso in particolar modo sull'ex capitano giallorosso Francesco Totti: "Sul piano tecnico credo che Totti sia uno dei mostri sacri del dopoguerra in Italia, non si può discutere Totti. Sotto l’aspetto operativo, sotto l’aspetto gestionale, sotto l’aspetto di immagine è invece tutto un altro discorso. Nella Nazionale e nel club Italia ci sono equilibri, ci sono cose per cui se uno non entra in sintonia è difficile che recuperi". In giornata si è disputato anche il match del campionato Primavera tra il Bologna e la Roma. I ragazzi di Alberto De Rossi tornano a casa leccandosi le ferite per il netto 3-0 subito in trasferta. I rossoblù si portano subito in vantaggio con Urbanski che trafigge Mastrantonio con un diagonale preciso e potente che si insacca all’incrocio dei pali. Raddoppia poco dopo Raimondo con un colpo di testa da pochi passi. A chiudere il match ci pensa Pietrelli al termine di una bella azione personale. La Roma Primavera perde contro il Bologna ma rimane in testala classifica e rimane invariato anche il distacco dal Cagliari secondo grazie alla sconfitta dei sardi contro l'Atalanta.