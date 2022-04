Zaniolo si allena a parte: va verso il forfait con la Sampdoria

Il giocatore della Roma ieri ha accusato un fastidio muscolare e oggi Mourinho dovrebbe decidere sulla convocazione che però appare sempre più complicata

Nicolò Zaniolo si allontana dalla Sampdoria. Dopo il fastidio muscolare di ieri, lo staff medico del club sta testando le condizioni del numero 22 giallorosso, che però anche oggi si è allenato a parte e non sembra aver quindi superato le noie fisiche. In ogni caso l'impressione è che Nicolò si sarebbe comunque accomodato in panchina contro la Sampdoria, per la seconda volta di fila dopo il derby. Certo, se le sue condizioni non fossero perfette a maggior ragione Mourinho lo risparmierebbe anche in vista dei prossimi impegni infrasettimanali di coppa. L'allenatore della Roma deve gestire le forze, di Zaniolo e degli altri, per affrontare al meglio il doppio impegno col Bodo/Glimt che porterà anche alla sfida di Napoli a Pasquetta. Notizie più chiare dovrebbero arrivare anche dalla conferenza stampa del mister prevista alle 15.15.