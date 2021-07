Mourinho scopre Roma: gita in bici a San Pietro col suo staff – FOTO

Lo Special One ha sfruttato il primo giorno libero della settimana di lavoro per scoprire le bellezze della capitale con i suoi collaboratori più stretti

Primo giorno libero per la Roma di José Mourinho dopo i primi tre giorni di allenamento a Trigoria. Nella domenica calda della capitale, caldissima per l'Italia sotto l'aspetto sportivo, lo Special One ha scelto di godersi le bellezze della sua nuova città in bicicletta. Una gita insieme ai suoi più stretti collaboratori: il vice Joao Sacramento, il preparatore dei portieri Nuno Santos e il preparatore atletico Carlos Lalin. Questa la 'squadra' che in bici ha girato Roma, con tanto di scatto celebrativo davanti alla basilica di San Pietro, uno dei luoghi più iconici della capitale. "Primo giorno libero dopo una settimana di duro lavoro! Tempo di scoprire questa bellissima città di Roma", ha scritto Joao Sacramento nella foto pubblicata su Instagram. Il legame con il territorio è molto importante per José Mourinho, lo ha ribadito anche in conferenza stampa dimostrandolo con la citazione di Marco Aurelio. Sente la responsabilità della storia del club ma soprattutto della città e del rapporto strettissimo tra queste due componenti. Ma da domani si torna subito al lavoro con un'altra doppia seduta.